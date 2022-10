Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Venningen (ots)

Am Donnerstag, den 20.10.2022 um 18:03 Uhr, ereignete sich auf der K 6 zwischen Venningen und Altdorf ein Verkehrsunfall, mit drei PKW-Führern. Eine 30-jährige PKW-Führerin aus Maikammer wollte von einem Feldweg aus auf die K 6 in Richtung Altdorf abbiegen. Zeitgleich überholte ein 28-jähriger Speyrer einen 35-jährigen PKW-Fahrer aus Wiesloch, welcher die K 6 in Richtung Venningen befuhr. Die PKW-Führerin aus Maikammer kollidierte schließlich frontal mit dem entgegenkommenden Überholer. Durch den starken Aufprall kollidierte schließlich der Überholer mit dem Wieslocher PKW-Führer. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall keiner der Beteiligten verletzt, obwohl alle verunfallten PKW nicht mehr fahrbereit waren. Die Kreisstraße wurde zu Beginn der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. Es dauerte letztendlich zwei Stunden, bis die Fahrbahn vollständig freigegeben werden konnte. Der Gesamtschaden wird aktuell auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

