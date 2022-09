Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Verursacher nach Verkehrsunfall flüchtig - Polizei bittet um Hinweise

Heidelberg-Bergheim (ots)

Am Montag, gegen 11:30 Uhr, wurde ein Pkw in der Rohrbacher Straße durch einen flüchtigen Unfallverursacher beschädigt.

Die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte ergaben, dass der bislang unbekannte Verursacher mit seinem Lieferwagen im Zuge eines Fahrstreifenwechsels an der Kreuzung zur Kurfürstenanlage den Skoda eines 51-Jährigen schnitt und dabei am Kotflügel vorne links beschädigte. Hierbei entstand ein Schaden in bislang unbekannter Höhe; der Verursacher flüchtete.

Das Fahrzeug des männlichen Unfallverursachers kann wie folgt beschrieben werden:

- Lieferwagen (ähnlich Mercedes-Benz Sprinter)

- Farbe Weiß

- vermutlich sog. "Langversion"

- Mannheimer Zulassung (Kennzeichen MA- ???)

- grün-schwarze Werbeaufschrift mit dem Wort "Pommes"

- Unfall- bzw. Streifschaden hinten rechts

Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können oder das Geschehen beobachteten, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 / 174-1700 bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell