POL-MA: Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis): Schwerer Verkehrsunfall - Frau kracht in Hauswand

Eberbach (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagmittag im Bereich des Feuerwehrhauses in der Güterbahnhofstraße.

Gegen 12:10 Uhr war eine 29 Jahre alte Ford-Fahrerin mit ihrem Pkw von der Wilhelm-Blos-Straße kommend in Richtung der Odenwaldstraße unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die 29-Jährige zunächst die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und fuhr anschließend über die dortigen Parkflächen, ehe sie fast ungebremst mit dem Gebäude der städtischen Feuerwehr kollidierte. Durch die Kollision wurde das Auto der 29-Jährigen angehoben und landete schlussendlich, mit dem Fahrzeugheck, auf der Motorhaube eines parkenden Dacia.

Die verletzte Unfallverursacherin konnte durch einen zufällig vorbeifahrenden Rettungswagen noch vor Ort erstversorgt werden, bevor sie zur weiteren Behandlung in ein Klinikum eingeliefert werden musste. Wie schwer die 29-Jährige hierbei verletzt wurde, ist noch unklar.

Weitere Verletzte waren bei dem Unfall glücklicherweise nicht zu verzeichnen; jedoch entstand sowohl an den Autos, als auch Feuerwehrgerätehaus erheblicher Sachschaden, welcher in die Tausende geht. Die Freiwillige Feuerwehr Eberbach hatte zudem Stromleitungen Instand zu setzen, welche durch das Unfallgeschehen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Die beiden unfallbeschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden. Zu nennenswerten Beeinträchtigungen des Verkehrs kam es während der Unfallaufnahme nicht.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

