POL-MA: Wiesloch, L723: Auffahrunfall auf der Landstraße mit hohem Sachschaden

Mannheim (ots) - Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 19 und 7 Uhr unberechtigten Zutritt auf das umzäunte Freigelände eines Autohauses im Hemsbacher Weg. Nach derzeitigem Stand schlugen die Unbekannten an vier Fahrzeugen die Seitenscheiben ein und konnten so in die Fahrzeuge gelangen. Auf noch genauer zu ermittelnde ...

