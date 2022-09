POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Blitzer besprüht - Zeugen gesucht

Sandhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in eine Tankstelle in der Heidelberger Straße eingebrochen - ein Täter stellte sich kurze Zeit später der Polizei. Nach 3 Uhr verschafften sich die zunächst Unbekannten durch das Einschlagen einer Glastür Zutritt zum Verkaufsraum ...

mehr