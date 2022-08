Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Veldhausen - Zeugen gesucht

Veldhausen (ots)

Am 16. August kam es in der Zeit von 17.30 bis 17.45 Uhr auf dem Parkplatz des Grenzlandmarktes in Veldhausen an der Industriestraße zu einem Diebstahl eines Fahrradcomputers. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Neuenhaus unter 05941/989850 in Verbindung zu setzten.

