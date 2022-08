Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Maximalhöhe nicht beachtet

Beim Versuch seinen Lkw in einer Waschanlage waschen zu wollen, blieb ein 33-Jähriger mit diesem darin stecken.

Gegen 21:30 Uhr beabsichtigte ein 33-Jähriger seinen Lkw in einer Waschanlage an einer Tankstelle im Buchbusch zu säubern. Beim Einfahren in die Anlage blieb er jedoch am Rolltor, sowie an der Deckenkonstruktion hängen und steckte mit seinem Lkw fest. Durch die mit der sachbearbeitung des Unfalls betrauten Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord, konnte bei dem Lkw-Fahrer starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab bei einen Wert von etwa 2,1 Promille. Der Lkw wurde durch ein Abscheppunternehmen abgeschleppt, der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro.

