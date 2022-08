Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Zeugen gesucht

Wietmarschen (ots)

Am Donnerstag kam es auf der Nord-Süd-Straße in Wietmarschen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrer eines silbernen VW war gegen 19.45 Uhr in Richtung Wietmarschen unterwegs. Dabei geriet er in einer dortigen Linkskurve so weit auf die Gegenfahrbahn, dass ein entgegenkommender Fahrer eines Land Rovers ausweichen musste. Er stieß mit ihrem Fahrzeug gegen eine Leitplanke. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen.

