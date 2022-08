Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Holzschuppen aufgebrochen

Haselünne (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Mittwoch und Donnerstag in den Holzschuppen eines Kindergartens an der Schulstraße in Haselünne eingebrochen. Beute machten die Täter nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Haselünne unter der Rufnummer 05961/958700 entgegen.

