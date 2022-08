POL-EL: Neuenhaus - Radmuttern gelöst

Nordhorn (ots) - Vermutlich wurde einem 85-jährigen Senior in Nordhorn ein E-Bike der Marke "Stevens" entwendet. Diese wurde nun mutmaßlich zwischen dem 5. und dem 12. August von dessen Enkelin am Bahnhof in Nordhorn erkannt und stellvertretend für den Eigentümer von ihr wieder in Besitz genommen. Die augenscheinliche Finderin oder andere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter 05921 3090 in Verbindung zu setzen. Der Polizei ist der Benutzer ...

