Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220502-3-pdnms Zeugen nach Einbruch in Rendsburg gesucht

Rendsburg (ots)

Am Donnerstag, 28.04.2022, kam es in Rendsburg in der Straße Wilhelmstal zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung im OG eines Mehrfamilienhauses. Die Tatzeit kann auf den Zeitraum 22.00 - 22.30 Uhr eingegrenzt werden.

Ein bislang unbekannter Täter erklomm den zu der tatbetroffenen Wohnung gehörigen an der Gebäudefront befindlichen Balkon, hebelte die Balkontür auf und drang in die Wohnung ein. In der Wohnung suchte der unbekannte Täter nach stehlenswerten Gegenständen.

Als die Wohnungsinhaber gegen 22.30 Uhr nach Hause kamen und die Wohnung durch die Wohnungstür betraten, befand sich der Täter noch in der Wohnung und ergriff sofort und ohne Tatbeute die Flucht über einen rückwärtigen, dem NOK zugewandten, Balkon.

Der männliche mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidete Täter wird als ca. 180 cm groß, schlank und sportlich beschrieben. Bei der übereilten Flucht und dem Sprung vom Balkon könnte der beschriebene Täter sich aufgrund der Sprunghöhe verletzt haben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen aus dem Tatzeitraum in der Straße Wilhelmstal in Rendsburg nimmt die Rendsburger Polizei unter der Rufnummer 04331-2080 entgegen.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell