Polizei Hamburg

POL-HH: 220601-8. Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 23-jährigen Mann

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Zeit: 30.05.2022, 16:05 Uhr; Ort: Hamburg-Rissen, Suurheid, Allgemeines Krankenhaus (AK) Rissen

Seit Montagnachmittag wird der 23-jährige Timo Alexander Heinz vermisst. Die Polizei fahndet mit einem Lichtbild nach dem Mann und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 23-Jährige ist derzeit aufgrund einer richterlichen Anordnung in der geschlossenen Psychiatrischen Abteilung des AK Rissen untergebracht. Nachdem es am Montag zu einem Brand in der Psychiatrie gekommen war, flüchtete der Mann im weiteren Verlauf aus der Fakultät.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen und die weiterführenden Ermittlungen des zuständigen Landeskriminalamts 121 führten bisher nicht zum Auffinden des Abgängigen. Ein Richter am Amtsgericht erließ daraufhin einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit einem Lichtbild.

Timo Alexander Heinz kann wie folgt beschrieben werden:

- etwa 170 cm - blonde lockige Haare - bekleidet mit grauer Jogginghose - olivgrünes T-Shirt - trug keine Schuhe oder Jacke

Hinweise bitte unter der Rufnummer 040/4286-56789 an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an jede Polizeidienststelle.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell