POL-HH: 220601-2. Tödlicher Verkehrsunfall in Hamburg-Rahlstedt - Zeugen gesucht

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 31.05.2022, 15:35 Uhr; Unfallort: Hamburg-Rahlstedt, Meiendorfer Straße

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag wurde ein 67-jähriger Fahrradfahrer tödlich verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 67-jährige Radfahrer auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg der Meiendorfer Straße stadteinwärts. Dieser wurde zu dieser Zeit von zwei ebenfalls stadteinwärts gehenden Fußgängern genutzt.

Aus bisher ungeklärter Ursache stieß der Fahrradfahrer mit einem der zu Fuß Gehenden zusammen und stürzte. Hierbei zog sich der 67-Jährige lebensgefährliche Kopfverletzungen zu und war nicht ansprechbar. Passanten leisteten Erste Hilfe, die wenig später von einer Rettungswagenbesatzung übernommen wurde. Anschließend wurde der Mann unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus transportiert, in dem er am späten Abend verstarb.

Der Fußgänger kam durch die Kollision ebenfalls zu Fall, flüchtete jedoch unmittelbar danach in unbekannte Richtung. Sein Begleiter verblieb an der Unfallstelle.

Eine Sofortfahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führten nicht zur Identifizierung des Flüchtigen.

Dieser wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 40 Jahre alt - etwa 1,75 m - dunkle kurze Haare - trug ein weißes Oberteil mit schwarzen Streifen und eine helle Hose - war vermutlich am Arm verletzt

Die abschließenden Ermittlungen führt der Verkehrsunfalldienst Ost (VD 3).

Zeugen, die Hinweise auf den noch unbekannten Mann geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Jeg.

