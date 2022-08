Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfall auf der Friesenstraße

Papenburg (ots)

Am Donnerstag wurden bei einem Unfall auf der Friesenstraße in Papenburg zwei Personen verletzt. Der 31-jährige Fahrer eines VW Touran sowie sein 31-jähriger Mitfahrer befuhren gegen 5.40 Uhr die Von-Arenberg-Straße in Richtung Friesenstraße. Als sie nach rechts in die Friesenstraße abbogen, kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 62-Jährigen. Alle Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

