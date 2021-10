Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, KORREKTUR: Brand an Maschine bereits am Freitag

Emsdetten (ots)

KORREKTUR:

In der vorhin veröffentlichten Pressemitteilung zum Brand in einer Firma in Emsdetten hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Brand an der Maschine ereignete sich am Freitagmorgen (01.10.21) und nicht wie fälscherweise angegeben am 02.10.21.

ORIGINAL-MELDUNG:

Emsdetten, Maschine fängt aus unbekannter Ursache Feuer, Firmenmitarbeiter erleidet Rauchgasvergiftung Bei einer Firma für Kühl- und Elektrogeräte in Emsdetten an der Gutenbergstraße ist am Samstag (02.10.21), gegen 07.42 Uhr, aus bisher ungeklärter Ursache eine Beförderungsmaschine in Brand geraten. Die Maschine sowie das dazugehörige Förderband wurden beschädigt. Die freiwillige Feuerwehr Emsdetten löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Ein Firmenmitarbeiter erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

