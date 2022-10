Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - auf Pannenmeldung folgt Blutprobe

Lingenfeld (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde der Polizei Germersheim gegen 02:00 Uhr ein Pannenfahrzeug in der Neustadter Straße in Lingenfeld gemeldet. Bei einer Überprüfung konnten zwei 20-jährige Männer in dem Fahrzeug sitzend angetroffen werden, die angaben, mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein. Bei beiden Männern wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 20-jährigen Fahrer einen Wert von 1,51 Promille. Dem 20-jährigen Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

