Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellereinbrüche in Mehrfamilienhaus

Geilenkirchen (ots)

Am vergangenen Wochenende gelangten Diebe zwischen Samstagmorgen (24. September), 9 Uhr, und Montagmorgen (26. September), 08.15 Uhr, auf bislang unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus an der Sittarder Straße, wo sie im Untergeschoss im Bereich der Tiefgarage an den Türen von insgesamt sechs Kellerräumen hebelten. Teilweise gelang es ihnen, in die Räume einzudringen. Sie erbeuteten unter anderem Leergut und ein Damenfahrrad.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell