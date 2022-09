Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mann entblößt sich in Pkw

Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Eine 37-jährige Frau aus Geilenkirchen ging am Dienstag, 20. September, gegen 11.45 Uhr, mit einem Kinderwagen auf dem Gehweg der Heinsberger Straße in Richtung Martin-Heyden-Straße. In einem am Fahrbahnrand parkenden Pkw, etwa mittig der Heinsberger Straße, bemerkte sie, dass das Fenster auf der Beifahrerseite heruntergelassen war. Als sie im Vorbeigehen in das Fahrzeug schaute, musste sie feststellen, dass auf dem Fahrersitz eine männliche Person saß, die die Hose heruntergelassen hatte. Der Mann manipulierte an seinem entblößten Geschlechtsteil. Sie erschrak und ging weiter. Kurze Zeit später erstattete sie Anzeige. Sie konnte angeben, dass es sich um ein dunkelblaues Fahrzeug gehandelt habe, vermutlich um einen älteren VW Golf. Der Pkw hatte im hinteren Bereich getönte Scheiben. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder seinem Insassen machen? Hinweise richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

