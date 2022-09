POL-HS: Kleinkraftrad entwendet

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Letzte Woche Mittwoch (21. September) wurde ein Mann an seiner Wohnanschrift in Übach von bislang unbekannten Männern angesprochen, die sich als Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma ausgaben. In diesem Gespräch boten diese die Erneuerung des Vordachs des Hauses/Carports an. Hierfür forderten sie eine niedrige fünfstellige Vorabteilzahlung, die der Auftraggeber in bar bezahlte. Am Mittwoch ...

