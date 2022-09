POL-HS: Quadfahrerin nach Überschlag schwer verletzt

Übach-Palenberg (ots) - Gegen 11.30 Uhr ereignete sich am Donnerstag, 22. September, am Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Straße/Am Wasserturm ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Frau aus Duisburg fuhr mit ihrem VW Up auf der Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Carlsplatz kommend in Richtung der Straße Am Wasserturm. Am dortigen Kreisverkehr bremste der Fahrer eines vorausfahrenden Van plötzlich stark ab. Die junge Frau ...

