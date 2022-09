Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfallbeteiligter nach Auffahrunfall gesucht

Übach-Palenberg (ots)

Gegen 11.30 Uhr ereignete sich am Donnerstag, 22. September, am Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Straße/Am Wasserturm ein Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Frau aus Duisburg fuhr mit ihrem VW Up auf der Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Carlsplatz kommend in Richtung der Straße Am Wasserturm. Am dortigen Kreisverkehr bremste der Fahrer eines vorausfahrenden Van plötzlich stark ab. Die junge Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Heck des Fahrzeugs auf. Nach dem Zusammenstoß fuhr der unbekannte Fahrer ohne anzuhalten in Richtung der Straße An der Linde weiter. Die Duisburgerin hupte noch, um ihn auf das Geschehen aufmerksam zu machen, was jedoch nicht gelang. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Van oder Transporter mit der Ortskennung aus Geilenkirchen (GK-). Das Fahrzeug hatte eine Anhängerkupplung. Angaben zum Fahrer oder zur Fahrerin konnte die junge Frau nicht machen. Durch den Unfall wurde der Pkw der Duisburgerin im Frontbereich stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei nun den Fahrer des Van sowie Zeugen, die Angaben zu diesem Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

