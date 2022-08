POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall mit Radfahrer ***Abschlussmeldung***

Hachenburg (ots) - In dem Zeitraum vom 15.08.2022, 18:00 Uhr, bis 16.08.2022, 06:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Kfz.-Werkstatt in Hachenburg, Saynstraße. Der oder die unbekannten Täter gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster an dem Garagentor der Gebäuderückseite in das Gebäudeinnere. In den dortigen Büroräumlichkeiten wurden Bargeld im ...

mehr