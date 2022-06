POL-HSK: Mofa-Fahrer gesucht

Sundern (ots) - Am Montag gegen 17:15 Uhr wurden die Beamten zu einem Unfall in der Straße "Am Rehberg" gerufen. Ein Auto befuhr den dortigen Schotterweg und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der PKW fuhr einen Graben herunter und überschlug sich. Nach derzeitigem Erkenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass der Fahrer vom Unfallort flüchtete und nur der Beifahrer vor Ort blieb. Die Ermittlungen am Unfallort ergaben, dass es sich bei dem Auto ...

mehr