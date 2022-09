Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizei sucht Unbekannte nach "Dachdeckerarbeiten"

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Letzte Woche Mittwoch (21. September) wurde ein Mann an seiner Wohnanschrift in Übach von bislang unbekannten Männern angesprochen, die sich als Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma ausgaben. In diesem Gespräch boten diese die Erneuerung des Vordachs des Hauses/Carports an. Hierfür forderten sie eine niedrige fünfstellige Vorabteilzahlung, die der Auftraggeber in bar bezahlte. Am Mittwoch und Donnerstag (22. September) führten drei unbekannte Personen dann Arbeiten aus und forderten danach einen weiteren fünfstelligen Betrag, den der Mann ebenfalls bar bezahlte. Auf einer handschriftlich ausgestellten Rechnung wurden Arbeiten aufgeführt, die nach ersten Erkenntnissen nicht ausgeführt wurden. Die Arbeiter reisten mit einem schwarzen Lieferwagen mit weißer Aufschrift an. Zeugen, die letzte Woche verdächtige Beobachtungen im Bereich Übach gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat in Hückelhoven zu wenden, unter der Telefonnummer 02452 920 0. Alternativ können Sie auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg einen Hinweis geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

