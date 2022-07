Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher trifft auf Wohnungsinhaber - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Einen Einbrecher auf frischer Tat ertappte ein Mitglied einer Wohngemeinschaft am späten Dienstagabend am Lindenplatz in Mühlburg.

Der bislang Unbekannte hebelte 23.15 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss der Wohnung auf und betrat so die Wohnung der Geschädigten. Die Inhaberin des Zimmers war nicht da. Anders hingegen ihr Zimmernachbar. Dieser lag im Bett als der Unbekannte das Zimmer betrat. Der 32-jährige Geschädigte konnte den Einbrecher nur noch von hinten erkennen. Dieser flüchtete auf dem gleichen Weg, nämlich über das aufgehebelte Badezimmerfenster, wie er in die Wohnung gekommen war.

Der Mann wurde als ungefähr 180 cm groß und schlank beschrieben. Er war dunkel gekleidet. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721/666-5555 entgegen.

