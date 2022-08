Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle/Wathlingen - Einbrüche in Gartenlauben

Celle (ots)

Am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter gewaltsam in einen Kleingarten an der Straße "Allerdeich" ein und hebelten eine Laube auf. Sie entwendeten Werkzeug im Wert von 1500,- Euro.

Zu einem versuchten Einbruch in eine Gartenlaube kam es auch in Wathlingen in der Kantallee. Hier gelang es den Tätern jedoch nicht, die Tür zu öffnen. Sie flüchteten ohne Diebesgut.

Hinweise von zeugen bitte an die Polizei Celle unter Telefon 05141/277-215.

