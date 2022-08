POL-CE: Lachendorf - Verkehrsunfallflucht

Celle (ots) - Seit Mitte Mai 2022 kam es in Eschede immer wieder zu Sachbeschädigungen und Diebstählen an PKW. Es wurden die Außenspiegel abgerissen und teilweise mitgenommen. In den letzten Fällen wurden die Spiegelgläser der Außenspiegel herausgehebelt. Die betroffenen PKW parkten überwiegend am Fahrbahnrand vor den Grundstücken der Eigentümer. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eschede, Tel.: 05142/988760 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr