POL-PPWP: Heranwachsender ohne Führerschein unterwegs

Otterberg (ots) - Am Sonntagmorgen konnte in Otterberg eine Verkehrsunfallflucht beobachtet werden. Anhand des abgelesenen Kennzeichens wurde der Fahrer ermittelt. Wie sich herausstellte, stand dieser unter leichtem Alkoholeinfluss. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern wurde der Führerschein des flüchtigen Fahrers beschlagnahmt und Lackspuren an den Fahrzeugen gesichert. Auf den Fahrer kommt jetzt ...

