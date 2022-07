POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht mit Folgen

Kaiserslautern (ots) - Ein Diebstahl eines Handys hat ein Mann am Sonntag bei der Polizei angezeigt. Wie der 49-Jährige meldete, war er gegen 14:30 Uhr gerade im Begriff, mit seiner Familie im Bereich des Hilgardring in Kaiserslautern Fußball zu spielen. Dieser unachtsame Moment wurde durch einen unbekannten Täter ausgenutzt, welcher das Handy an sich nahm. Als der Geschädigte den Diebstahl bemerkte, konnte er nur ...

