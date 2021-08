Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Kleinglattbach: Zwei verletzte Radfahrer auf Radweg

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitten zwei Radfahrer, als diese am Donnerstagabend auf einem Radweg in Vaihingen an der Enz in einen Unfall verwickelt wurden. Ein 24-jähriger Mountainbike-Fahrer, der aus Richtung Kleinglattbach kam, kollidierte im Kurvenbereich mit einer 60-jährige Pedelec-Fahrerin, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Beide Beteiligten waren mutmaßlich in der Kurve zu weit in die Mitte geraten. Nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell