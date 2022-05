Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erneuter Brand in der Bootsschuppenanlage in Neubrandenburg, Schillerstraße-Erstmeldung

Neubrandenburg (ots)

Am 05.05.2022, gegen 04.00 Uhr meldeten mehrere Anrufer einen Brand in der Bootsschuppenanlage in der Schillerstraße in Neubrandenburg. Tatsächlich brennen gegenwärtig mindesten 10 Bootschuppen am Tollensesee in voller Ausdehnung. Der Löscheinsatz durch die Neubrandenburger Feuerwehren und mehrerer Wehren aus dem Umland dauert an. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können noch keine Aussagen zum Schaden oder zur Brandursache gemacht werden. Es wird später nachberichtet.

