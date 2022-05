POL-NB: 7. Behördenlauf in Neubrandenburg

Ribnitz-Damgarten (ots) - Ein 90-jähriger Deutscher ist einem perfiden Trickbetrüger auf den Leim gegangen. Gestern Nachmittag ging der Senior in Ribnitz-Damgarten spazieren, als ihn ein Unbekannter in der Rostocker Straße ansprach. Was folgte war eine angeblich tragische Familiengeschichte über einen Schwiegervater im Ausland, der dort einen Schlaganfall gehabt habe. Zuvor habe der Schwiegervater eine Ausstellung in ...

