POL-CE: Bergen - Einbrecher stehlen Geld bei Partyservice

Celle, Neuenhäusen (ots) - Am heutigen Sonntag werden der PI Celle diverse Kennzeichendiebstähle im Bereich der Emigrantenstraße, Kirchstraße und Hugenottenstraße. Bis in den Nachmittag verzeichnet die Polizei vier solcher Taten. Wer in diesem Bereich in der Nacht von gestern auf heute verdächtige Personen oder Umstände wahrgenommen hat, kann sich bei der Polizei in Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 melden. ...

mehr