POL-HI: Zeugenaufruf: Paketzusteller verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Hildesheim (ots) - Alfeld (vos) - Am 10.06.2022 kam es in der Zeit von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Berliner Straße zu einem recht dreisten Diebstahl eines Grundstückszauns. Am helllichten Tage schraubten die bislang unbekannten Täter den zur Straße gelegenen Metallzaun ab, verstauten die Elemente in einem schwarzen VW Polo oder Golf und fuhren mit offener Heckklappe in unbekannte Richtung davon. Zeugen, die Angaben zu ...

mehr