Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Frau grundlos geschlagen und Bundespolizisten bespuckt

Münster (ots)

Am Samstagmittag (07. Mai) erschien eine Frau auf der Wache der Bundespolizei am Münsteraner Hauptbahnhof und gab an, geschlagen worden zu sein.

Sie hatte sich am Blumenladen diverse Pflanzen angeschaut und wurde völlig unerwartet mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Anschließend verließ der Täter den Bereich.

Mit einer Täterbeschreibung ausgestattet fahndeten die Einsatzkräfte nach dem Mann. Dieser konnte am Haupteingang erkannt werden und wurde aufgefordert stehen zu bleiben. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, sodass der durch die Beamten ergriffen werden musste. Gegen die anschließende Fesselung und Zuführung zur Wache sperrte sich der 36-jährige Mann. Weiterhin spuckte der gebürtige Aachener einem der Beamten in das Gesicht. Zur Verhinderung weiterer Spukattacken, wurde dem Deutschen ein Mund-Nasen-Schutz aufgesetzt.

Nach Feststellung der Identität konnte der in Werl wohnhafte Mann die Wache verlassen. Einen Grund für seine wahllose Attacke nannte er nicht. Die geschädigte Frau klagte über Schmerzen im Gesicht und sucht selbstständig einen Arzt auf.

Dem polizeibekannten Mann erwarten nun gleich mehrere Strafverfahren. Gegen ihn wurde Anzeigen wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell