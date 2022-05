Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Beschädigungen von Zügen und Anlagen der Bahn - Bundespolizei ermittelt in Köln, Opladen und im Rhein-Sieg-Kreis

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Von Samstagmorgen bis heute Morgen (09.05.) kam es zu drei verschiedenen, teilweise massiven, Beschädigungen von Bahnanlagen und Zügen. Unbekannte bewarfen eine Bahn mit Steinen, legten Gegenstände auf Gleise und randalierten an einem Haltepunkt in Buchforst. Die Bundespolizei ermittelt nun in zwei Fällen wegen Sachbeschädigung und einmal wegen gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr.

Am Samstag, den 7. Mai erhielt die Bundespolizei in Siegen eine Meldung über Steinwürfe auf einen Zug mit Fahrtrichtung Köln. Durch die geworfenen Steine zersprang eine Scheibe des Zuges was dazu führte, dass dieser nicht mehr betriebsbereit war und in eine Abstellanlage gefahren werden musste. Verletzt wurde hierdurch zum Glück niemand. Der Triebfahrzeugführer gab an, drei Kinder im Alter zwischen sechs und zehn Jahren gesehen zu haben.

Gestern Nachmittag (08. Mai) erhielt die Bundespolizei in Siegburg den Auftrag am Bahnhof Merten (Rhein-Sieg) wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr zu ermitteln. Hier hatten ebenfalls Unbekannte vermutlich eine Blechmülltonne auf den Gleisen drapiert, weshalb der Triebfahrzeugführer eine Schnellbremsung einleitete. Zum Glück wurde auch hier niemand verletzt.

Heute Morgen dokumentierte die Bundespolizei am Haltepunkt Buchforst gegen 06:30 Uhr einen nahezu demolierten Bahnsteig. Insgesamt drei Fahrplanauskunfttafeln wurden zerstört, sowie vier Anzeigetafeln, zwei Signalleuchten für Züge, eine Scheibe des Fahrstuhls und ein Bildschirm eines Fahrkartenautomaten. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.

Die Bundespolizei sicherte in allen drei Fällen Spuren und leitete die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Sachbeschädigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell