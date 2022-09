POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Gütersloh (ots) - Halle/ Westf. (MK) - Ein 55-jähriger Radfahrer kollidierte am Mittwochnachmittag (31.08., 15.10 Uhr) auf dem Gartnischen Weg mit der Fahrzeugtür eines 51-jährigen Pkw-Fahrers und kam hierbei zu Sturz. Zuvor parkte der 51-jährige Mann aus Halle seinen VW am Straßenrand und öffnete die Tür. Zeitgleich befuhr der 55-jährige Bielefelder mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg des Gartnischen Wegs in ...

mehr