POL-KA: (KA) Walzbachtal - Geänderte Öffnungszeiten beim Polizeiposten Walzbachtal

Karlsruhe (ots) - Vier verletzte Mitarbeiter des Städtischen Klinikums sowie zwei verletzte Polizeibeamte waren das Resultat eines Einsatzes am frühen Samstagmorgen in Karlsruhe. Aufgrund eines medizinischen Vorfalls wurde ein 40-jähriger Mann mit einem Rettungswagen in das Städtische Klinikum gebracht. Dort beschimpfte und beleidigte der aggressive und psychisch ...

mehr