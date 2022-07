POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Sexuell motivierter Angriff auf Radfahrerin - Polizei sucht Zeugen -(Korrekturmeldung zum Wochentag)

Karlsruhe (ots) - Am Auto eines ukrainischen Flüchtlings wurden am Freitag gegen 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines in der Herrmann-Leichtlin-Straße gelegenen Supermarktes zwei Reifen zerstochen. Auch in der Bernsteinstraße waren bereits am Donnerstagnachmittag an einem Pkw mit ukrainischen Kennzeichen drei Reifen zerstochen und das hintere Kennzeichen abgerissen. ...

