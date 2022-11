Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Versuchter Einbruchsdiebstahl, Zeugenaufruf

Baden-Baden (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher versuchte in der Zeit zwischen Montag 18:30 Uhr bis Dienstag 9:20 Uhr in ein Wohnhaus in der Herrmann-Sielcken-Straße einzusteigen. Mutmaßlich mittels eines Glasschneiders wurde ein etwa faustgroßes Loch auf Höhe des Fenstergriffes in ein Fenster geschnitten. Bevor das Fenster geöffnet werden konnte, hat der Unbekannte von seinem Vorhaben abgesehen und verschwand. Hinweise zu verdächtigen Personen oder verdächtigen Wahrnehmungen werden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 an die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden erbeten.

