POL-KN: (Stockach/ Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Industriestraße- Zeugen gesucht

Eigeltingen (ots) - Eine Autofahrerin hat am Samstag gegen 21.30 Uhr auf der Kreisstraße 6110 einen Verkehrsunfall mit über 3.000 Euro Schaden verursacht. Eine 31-Jährige fuhr mit einem VW Polo von Gallmannsweil herkommend in Richtung Mainwangen und kam unmittelbar in einer Linkskurve vor dem Kreisverkehr zur K 6111 nach links von der Straße ab. Anschließend steuerte die Frau nach rechts entgegen und fuhr über eine ...

