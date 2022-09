Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen/ Lkr. Konstanz) Betrunkene baut Unfall

Eigeltingen (ots)

Eine Autofahrerin hat am Samstag gegen 21.30 Uhr auf der Kreisstraße 6110 einen Verkehrsunfall mit über 3.000 Euro Schaden verursacht. Eine 31-Jährige fuhr mit einem VW Polo von Gallmannsweil herkommend in Richtung Mainwangen und kam unmittelbar in einer Linkskurve vor dem Kreisverkehr zur K 6111 nach links von der Straße ab. Anschließend steuerte die Frau nach rechts entgegen und fuhr über eine Verkehrsinsel vor dem Kreisverkehr. Hierbei beschädigte die VW-Fahrerin ein Verkehrsschild sowie einen Leitpfosten. Dabei stand die Fahrerin unter Alkoholeinfluss, was ein Alkoholtest der Polizei an der Unfallstelle mit über 1,5 Promille bestätigte. Die Frau muss nun mit einer Strafanzeige der Straßenverkehrsgefährdung rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell