Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen-Duchtlingen/ Lkr. Konstanz) Einbruch in Baucontainer - Baumaschinen gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Duchtlingen (ots)

Am Freitagabend gegen 21 Uhr sind Unbekannte in einen Baucontainer eines Hofes auf der Straße "Grafenhof" eingebrochen und haben dort Baugeräte im Wert von 12.000 Euro gestohlen. Die unbekannten Täter nahmen unter anderem einen Freischneider und eine Motorsäge mit. Personen, die in den Abendstunden Verdächtiges im Bereich beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell