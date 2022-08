POL-PDNR: Diebstahl von Fahnen

Bad Hönningen (ots) - In der Nacht zum Montag beschädigten unbekannte Täter einen geparkten Pkw Audi in der Straße Am hohen Rhein. An der Tür hinten links stellte die Besitzerin eine Beule und Kratzer fest. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

