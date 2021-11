Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Einbrüche in zwei Nachbarhäuser

Issum-Sevelen (ots)

Unbekannte Täter sind am Donnerstag (11. November 2021) zwischen 07:15 und 19:30 Uhr in zwei Häuser auf der Straße Vorst eingedrungen. Sie hebelten ein Fenster im Erdgeschoss des ersten Wohnhauses auf und durchsuchten mehrere Zimmer nach Beute. Entwendet wurde Bargeld und Goldschmuck. Die Bewohner gaben den hinzugerufenen Polizeibeamten den Hinweis, dass ihre Nachbarn nicht zuhause seien und vermuteten, dass die Täter auch dort zugeschlagen haben könnten. Und tatsächlich: Auch in das benachbarte Haus waren die Unbekannten über ein Fenster eingestiegen. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen, genaue Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

