Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Musikanlage und Bierkisten aus rotem Golf entwendet

Kleve (ots)

In der Zeit von Mittwoch (10. November 2021) um 22.00 Uhr bis Donnerstag (11. November 2021) um 06.40 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einem roten Golf, der an der Straße Heideberger Maurer abgestellt war, eine Musikanlage mit Radio, Verstärker und Bassbox. Zusätzlich entwendeten die Diebe zwei Kisten Altbier, die noch im Wagen standen. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 - 5040. (ms)

