Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mountainbike-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Kleve (ots)

Am Donnerstag (11. November 2021) gegen 17:15 Uhr befuhr ein 43-Jähriger aus Kleve mit seinem Pedelec den Radweg an der Hoffmannallee in Richtung Innenstadt. In Höhe der Shell-Tankstelle kam ihm ein Mountainbike-Fahrer ohne Licht am Rad entgegen. Der 43-Jährige musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und geriet ins Straucheln. Er stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei leicht. Der Mountainbike-Fahrer schaute sich nach Angaben des Mannes zwar um, setzte seine Fahrt dann jedoch fort. Der Unbekannte sei etwa 20 Jahre alt gewesen und habe eine helle Jacke und keinen Helm getragen. Zum Unfallzeitpunkt hielten sich mehrere Kunden an der Tankstelle auf, die vielleicht Hinweise geben könnten. Sie und weitere Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

