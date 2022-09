Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell-Markelfingen/ Lkr. Konstanz) Polizei löst Geburtstagsparty im Wald auf

Markelfingen (ots)

Etwa 30 Personen feierten noch am frühen Samstagmorgen, gegen 8 Uhr, eine in einem Wald in der Nähe der Kohlplatzhütte stattfindende Geburtstagsparty. Nach einem Hinweis eines Zeugen konnten die Beamten die Personen sowie aufgebaute Planen, Tische und Stühle sowie eine Musikanlage mit DJ feststellen. Da für die Veranstaltung keine Genehmigung vorlag, beendete die Polizei die Feier. Die anwesenden und kontrollierten Personen müssen nun mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen rechnen.

