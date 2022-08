POL-RBK: Bergisch Gladbach - Navigationssystem aus BMW gestohlen

Bergisch Gladbach (ots) - Drei Stunden reichten Einbrechern am Donnerstag (04.08.) aus, um in ein Einfamilienhaus auf der Dellbrücker Straße im Stadtteil Hand einzubrechen und mehrere Wertgegenstände zu entwenden. Die Familie verließ gegen 18:00 Uhr das Haus und musste drei Stunden später nach ihrer Rückkehr feststellen, dass sämtliche Räume in allen Etagen des ...

