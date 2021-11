Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagabend um 20:50 Uhr kam es in der Blumenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Beteiligter unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Eine 24-jährige Fahrerin eines Audi Avant und ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kamen sich mit ihren Fahrzeugen entgegen. An einer Engstelle beabsichtigten beide gleichzeitig an einem jeweils vor ihnen parkenden Pkw vorbeizufahren. Die Fahrerin des Audi musste daraufhin dem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer ausweichen und fuhr gegen einen der geparkten Pkw. Der ihr entgegengekommene Fahrer eines dunkelblauen Fahrzeugs entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 entgegen.

